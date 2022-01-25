25 января вспоминают святую мученицу Татьяну, а также приветствуют Татьян с именинами.

НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку хороших поздравлений в прозе.

Таня, поздравляю тебя. Желаю тебе, дорогая, вечного счастья и красоты, светлых идей и потрясающих успехов, невероятных приключений и высоких достижений, хорошего здоровья и прекрасного настроения.

Таня, Танечка, Танечка, поздравляю с твоим днем, пусть он подарит тебе незабываемое радость и море впечатлений. Желаю большого успеха и искренней любви, крепкого здоровья и женского счастья на жизненном пути, море улыбок, желаниям, стремление, высоких успехов и большого везения.

Милая Таня, замечательная Танечка, от всей души поздравляю тебя и хочу пожелать, чтобы в жизни твоим всегда все получалось так, как этого хочешь ты. Ведь имя Татьяна означает «составитель». Поэтому желаю, чтобы ты все устраивала в жизни и деятельности на свой лад, чтобы путь к твоим целей был беспрепятственным и быстрым, чтобы рядом всегда была верна поддержка и любимый человек.

Милая Татьяна, я тебя поздравляю и желаю хорошего счастья и ярких моментов, искренних чувств и большой удачи, невероятной радости и крепкого здоровья, волшебной сказки и взаимной любви.

Сегодня праздник у Тани, сегодня твой день, красавица. Я тебя от всей души поздравляю и хочу пожелать свершения всех надежд, ярких эмоций и хороших одежд, верных друзей и невероятного вдохновения, неземнго любви и лучистого настроения.

Дорога и мыла Таня, я тебя поздравляю и от души желаю радостного счастья и светлой надежды, большой удачи и замечательных идей, отличного настроения и веселых праздников, невероятных побед и неземной любви.

Дорога Танечка, я тебя поздравляю и хочу пожелать веселых праздников души, много счастья, богатства внутреннего мира и невероятной красоты, смелых решений в жизни и больших событий, любви сердечной и большого везения.

Таня, Танечка, Танечка, в этот светлый праздник пусть в твоем доме НЕ БУДЕТ свободного места от гостей. Пусть все сказанные ими пожелания сбываются каждый день, принося тебе здоровья, вечную молодость, счастье и радость. Пусть все невзгоды останутся в прошлом, а будущее рисует только приятные перспективы с многообещающими знакомствами, новыми достижениями и успехами.

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