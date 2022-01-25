Японские ученые провели исследования и выяснили, что штамм коронавируса "Омикрон" может находиться дольше других штаммов на пластиковых поверхностях и коже человека. Об этом сообщает Reuters. Так, исследователи из медицинского института Киото рассказали, что высокая способность оставаться заразным помогла "Омикрону" превзойти "Дельту" и стать доминирующим вариантом в мире. К тому же на пластиковых поверхностях штамм "Омикрон" сохранялся дольше других. В частности, среднее время выживаемости вируса составляет: выходной штамм – 56 часов; "Альфа" – 191,3 год.; "Бета" – 156,6 лет.; "Гамма" — 59,3 лет; "Дельта" – 114 лет.; "Омикрон" – 193, 5 час. Кроме того, на коже среднее время выживаемости вируса составляет: 8,6 часа – оригинальная версия; 19,6 часа – "Альфа"; 19,1 часа – "Бета"; 11,0 часа – "Гамма"; 16,8 часа – "Омикрон". На коже все варианты полностью уничтожены через 15 секунд воздействия спиртовых дезинфицирующих средств для рук. Поэтому ученые рекомендуют соблюдать гигиену рук и использовать дезинфицирующие средства. Чтобы уменьшить риск заражения вирусом и уберечь себя и своих близких, убедитесь, что вы: носите маску, прикрывающую нос и рот; соблюдаете дистанцию не менее 1 м от других людей; избегаете плохо проветриваемых помещений и мест скопления людей; регулярно моете руки; сделайте прививку. Ранее мы сообщали, что учёные выяснили, как организм может блокировать все штаммы COVID-19. Также мы писали, что "Омикрон" является доминирующим среди циркулирующих штаммов в Украине.