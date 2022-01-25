Руководитель исполкома "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный призывает срочно, уже с февраля увеличить финансирование оборонной отрасли, в частности "разморозить" повышение зарплат военным. Финансирование оборонной отрасли должно стать ключевым приоритетом в этом году. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте политсилы. "Угроза широкомасштабного российского военного наступления на Украину требует консолидации усилий в обороне нашей страны. Беспрецедентная поддержка наших западных партнеров должна дополняться усилиями украинских властей в мобилизации внутренних ресурсов для усиления нашего оборонного потенциала. Приоритетом в бюджете на этот год должна стать оборона страны". , Кабинета министров и Верховной рады Украины с требованием пересмотреть госбюджет 2022 и уже с февраля увеличить расходы на оборону и повышение зарплат", — заявил Палатный. В частности, он считает недопустимым, что зарплаты военнослужащим последний раз увеличивались еще в начале 2019-го, а последующее повышение, по указу президента Зеленского, запланировано только на 2023 год. Кроме того, с 2020 года до 20 раз уменьшили размер материальной помощи военнослужащим для решения социально-бытовых вопросов. Ранее эти выплаты равнялись месячному денежному обеспечению (от 10,5 тыс. грн), а сейчас – только окладу за звание (530-1,5 тыс. грн), говорит он. "Вооруженные Силы Украины становятся все менее конкурентоспособными на рынке труда. Денежное обеспечение солдата, которое в начале 2016 года соответствовало 160% средней зарплаты, на сегодняшний день составляет лишь 73%. В воюющей стране недопустимо замораживать зарплаты военным. Государство должно заботиться о своих защитников", – отметил Палатный. Также руководитель исполкома "Удара" подчеркнул, что в последние годы наблюдается стагнация в вопросе перевооружения армии. Государственный оборонный заказ хронически не выполняется. В бюджете на этот год на безопасность и оборону заложена рекордно большая сумма — 320 млрд грн, или 6% ВВП. Но непосредственно на оборону выделено всего 133 млрд. грн. "От финансирования потребностей обороны зависит не только наша способность защитить границы и украинцев, но и возможность предотвратить широкомасштабное наступление российского агрессора. Враг должен понимать, что цена наступления для них будет высокой", — отметил Артур Палатный. Как сообщалось, ранее "УДАР" Кличко предложил три шага на 2022 год для преодоления кризиса.