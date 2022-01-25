Украина никому не позволит навязывать себе уступки для умиротворения российского президента Владимира Путина во избежание вторжения России. Более того, Киев тоже не примет компромиссы, о которых могут договориться за его спиной. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы для CNN. По его словам, Украина не пойдет на компромиссы, направленные на умиротворение Путина, на фоне опасений, что Россия может планировать вторжение. "Если кто-то пойдет на уступки по Украине, за спиной Украины, во-первых, мы этого не примем. Мы не будем в положении страны, которая берет трубку, слышит указание великого государства и следует ей… Мы многое уже заплатили, в том числе 15 000 жизней наших граждан, чтобы обеспечить себе право решать свое будущее", – отметил Кулеба. Напомним, ранее сообщалось, что США предлагают ограничить сырьевой экспорт России в случае вторжения в Украину, экономический ущерб от таких действий оценивается в 50 млрд долларов. Сегодня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оснований полагать, что вторжение России будет в ближайшее время, нет.