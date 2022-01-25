В Украине отменяют авиарейсы в Турцию из-за сильного снегопада, накрывшего страну. Непогода привела к сбоям в работе турецких аэропортов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Борисполь". Утром 25 января в "Борисполе" отменили несколько рейсов в Стамбул. Их должны были совершить Turkish Airlines и Ukraine International Airlines. Самолеты должны были вылететь в 09:10 по киевскому времени. Также сообщается об отмене рейса из Стамбула в Киев — TK 457. Самолет должен был приземлиться в "Борисполе" в 08:30. Причиной отмены авиарейсов из Киева в Турцию стал обильный снегопад, накрывший турецкую территорию. Из-за непогоды в аэропортах страны произошел сбой в работе. Как отмечают турецкие СМИ, вчера из-за снегопада авиакомпания Turkish Airlines отменила более 50 рейсов, в том числе несколько в Украину. Губернатор провинции Стамбул Али Йерликай в своем Twitter сообщил, что из-за снегопада в городе закрыты Автовокзалы, некоторые въезды, сокращена работа государственных учреждений. По данным агентства Анадола, снегопады в Турции продлятся несколько дней. В некоторых регионах страны выпало около 80 сантиметров снега, в Стамбуле – до 35 сантиметров.

İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmediDün gece İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı ile şehrin birçok noktasında sürücüler zor anlar yaşadı.İBB'nin yol temizleme çalışmalarını eleştiren İstanbullular duruma büyük tepki gösterdi. pic.twitter.com/1YQUgR0EpD — TRHaber (@trhaber_com) January 24, 2022

İstanbul'da kar esareti: Kentte hayat durdu: İstanbul'da d'sabah saatlerinden itibaren etkisini arttiran kar yağışı kentte kaosa neden oldu. Bazı ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken &zelkle ara cadde ve sokaklarda kar birikintileri… https://t.co/Nquv3ijRsD — TR HABER Tüᴍ Hᴀʙᴇʀʟᴇʀ (@tr_hbr) January 25, 2022 Напомним, днем ранее мощный снегопад обрушился на Грецию, в стране вторник был объявлен выходным днем.