Украина в мировом «Индексе восприятия коррупции» за 2021 год занимает 122 место из 180 возможных. Рядом с нами в этом рейтинге Эсватини (Африка). Украина находится позади всех своих соседей.

Согласно «Индексу«, который опубликовала международная антикоррупционная организация Transparency International, за год Украина ухудшила свой показатель с 33 до 32 баллов.

Возглавили рейтинг Дания, Новая Зеландия и Финляндия. Хуже, чем в Украине, ситуация в Сомали, Сирии, Южном Судане.

Отметим, среди своих соседей Украина имеет худшие показатели восприятия коррупции. Исключение – Россия, которая занимает 136 место в рейтинге. Снизились баллы в Венгрии — 43 балла (-1 балл, 73 место) и Беларуси — 41 балл (-6 баллов, 82 место). Свои показатели не изменила Польша, которая осталась лидером среди наших соседей – 56 баллов и 42 место.

Индекс Украины ухудшился, в частности, из-за решения Конституционного Суда, которым освободили топ-чиновников, чиновников и судей от ответственности за недостоверное декларирование.

60% опрошенный украинцев признаются, что постоянно сталкиваются с бытовой коррупцией (подарки учителям, врачам, благодарность за услуги чиновникам).

Если бы выборы президента проходили бы в Украине в ближайшее время, самую высокую поддержку получил бы действующий президент Владимир Зеленский, за него проголосовали бы 23,5% среди тех, кто определился с выбором. Петр Порошенко получил бы 20,9% голосов.