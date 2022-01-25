В Украине уже четырнадцать областей находятся в «оранжевой» зоне эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

В «оранжевой» зоне находится вся западная Украина, при этом Ивано-Франковская область в «красной» зоне, Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая и Одесская области.

24 января в Украине зафиксировано 19 118 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 2 809 детей и 594 медработника.

Мировые тенденции свидетельствуют о стремительном распространении нового штамма COVID-19 — «Омикрон». В связи с этим Министерство здравоохранения Украины выделило симптомы, которые наиболее часто встречаются у больных этим штаммом.