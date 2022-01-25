В Украину должен прибыть третий борт с летальным оружием от США, оно поступит в рамках военной помощи в размере 200 миллионов долларов.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, пишет 24 канал.

Он заявил, что мир должен дать Украине экипировать свои вооруженные силы и обеспечить свою защиту, а Германия должна прекратить блокировать приобретения оружия:

«Наконец-то наши партнеры увеличивают количество военной помощи, и сегодня мы встречаем третий самолет от правительства США в рамках этой помощи, которая уже проголосована и подписана на сумму 200 миллионов долларов».

Резников напомнил о помощи, которую получила Украина от Британии. Речь идет о системах противотанковой техники. Помощь официальному Киеву будет продолжена. Министр говорит, что общается со своими коллегами из других стран, которые спрашивают, что нужно Киеву.

Россия отправила 20 боевых кораблей в Балтийское море для «плановых мероприятиях боевой подготовки».

Как сообщалось ранее, союзники по НАТО переводят свои силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители на свои позиции в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. Дания отправила в Балтийское море фрегат и перебрасывает четыре истребителя F-16 в Литву для патрулирования воздушного пространства. Испания направила корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и изучает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция готова отправить в Румынию контингент войск под командованием Альянса. Два истребителя F-35 в Болгарию направят также Нидерланды, корабль нидерландских ВМС и несколько наземных подразделений присоединятся к силам оперативного реагирования НАТО.