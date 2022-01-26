Верховная Рада планирует отменить до конца 2022 года штрафы для ФОПов за отсутствие кассовых аппаратов. Законопроект будет подан до конца дня 26 января.

Соответствующее заявление сделал спикер Рады Руслан Стафанчук после совещания с лидерами фракций, пишет РБК-Украина.

По его словам, законопроект предложил глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев:

«Сегодня до конца дня будет подан соответствующий законопроект, по которому до конца этого года не будут уплачивать штрафы лица, не установившего РРО при условии, что они установят».

Отметим, 26 января в Киеве участники движения «SaveФОП» снова выходят на митинг, из-за чего перекрывают ряд дорог. Сейчас люди собираются под Верховной Радой Украины.

Как известно, с 1 января вступил в силу закон об обязательном применении ФОПами в работе кассовых аппаратов или программных регистраторов расчетных операций (РРО). ФОПы требуют принять законопроект №6376 об отсрочке данной инициативы.

Сергей Доротич, лидер движения SaveФОП, участники которого 25 января пытались штурмовать Верховную Раду, заявил, что один из активистов умер после столкновений с полицией. Правоохранители эту информацию опровергают.