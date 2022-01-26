Сергей Доротич, лидер движения SaveФОП, участники которого 25 января пытались штурмовать Верховную Раду, заявил, что один из активистов умер после столкновений с полицией. Правоохранители эту информацию опровергают.

В Telegram SaveФОП говорится, что пострадавший во время штурма умер, и сейчас полиция ждет экспертизы, чтобы выяснить от чего он скончался.

Однако пресс-офицер Печерского управления полиции Оксана Тищенко в комментарии «Сегодня» заявила, что мужчине стало плохо, но медики оказали ему помощь и он остался жив:

«Человеку стало плохо. Ему была оказана помощь. Все с ним было хорошо. Информация, что кто-то умер под Верховной Радой не подтвержденная еще со вчерашнего дня. Какая судьба этого человека и что с ним сейчас, нам неизвестно. Но то, что возле парламента вчера никто не умер – это факт».

https://www.youtube.com/watch?v=JKEQ6RY6Jxw

26 января в Киеве участники движения «SaveФОП» снова выходят на митинг, из-за чего перекрывают ряд дорог. Сейчас люди собираются под Верховной Радой Украины.

Как известно, с 1 января вступил в силу закон об обязательном применении ФОПами в работе кассовых аппаратов или программных регистраторов расчетных операций (РРО). ФОПы требуют принять законопроект №6376 об отсрочке данной инициативы.

В Украине хотят ограничить ФОПам возможность сотрудничать с юрлицами.

Если в фискальном чеке не отображаются данные о секундах (при том, что все остальные реквизиты присутствуют), такой чек не будет принят как расчетный.

Таксистов в Украине хотят обязать устанавливать кассовые аппараты в авто.

В Государственной налоговой службе рассказали, когда интернет-магазинам нужно использовать РРО.