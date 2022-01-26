В ближайшие дни в Киеве ожидается пасмурная погода, сильных морозов не будет.

Об этом сообщил портал Sinoptik.

До конца недели синоптики прогнозируют осадки в виде снега с дождем.

27 января день будет облачным, прогнозируются осадки в виде дождя со снегом. Температура воздуха -7… +1.

28 января также будет пасмурно. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя со снегом. Температура воздуха 0… +1.

29-30 января погода в Киеве будет облачной и снежной. Температура воздуха в субботу -3… 0, а в воскресенье -5… +1.

В феврале средняя месячная температура ожидается на уровне 0-5 мороза, на юге до 1 градуса тепла — это близко к климатической норме.

Январь продолжает удивлять температурными рекордами. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 5 января в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +6,5°С, что на 0,7°С выше рекордного значения температуры в этот день 1961 года.

В городе Свалява Закарпатской области 3 января расцвели первые цветы – подснежники.