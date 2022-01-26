Государственное бюро расследований 31 января вызывает пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Напомним, 19 января Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности: сдать документы, дающие право выезда за границу, прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения, сообщать об изменении места жительства/работы.

В ГБР утверждают, что некоторые обязанности Порошенко начал выполнять только после публичного освещения фактов игнорирования в прессе:

«Государственное бюро расследований призывает пятого президента Украины, ныне народного депутата Украины Петра Порошенко, прекратить манипулировать общественным мнением и, наконец, начать выполнять решение суда по избранию ему меры пресечения … Подозреваемый выполнил решение суда в части передачи в Государственную миграционную службу своих четырех паспортов гражданина Украины для выезда за границу и дипломатического паспорта только 24 января 2022 уже после публичного освещения факта игнорирования им решения суда. Кроме того, на 16.00 в этот же день Петр Порошенко был вызван в ГБР для проведения допроса в качестве подозреваемого. Для создания видимости выполнения возложенных судом на него обязанностей подозреваемый явился в ГБР, однако вскоре покинул помещение, не дождавшись следователя. При этом его команда успела снять видео, будто бы в ГБР их никто не ожидал, хотя адвокатам было точно известно, что следователь подойдет к ним через несколько минут», — говорится в сообщении.

Следующий допрос должен состояться 31 января.

Напоминаем, что 20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.

Следственный судья Печерского райсуда столицы Алексей Соколов, который вынес решение по мере пресечения Петра Порошенко, внезапно ушел в отпуск.

Напомним, суд по делу Порошенко переносили два раза. 17 января в сети была информация, что Соколову стало плохо, эту информацию опровергли, но и решение в этот день не вынесли. Судья пробыл в совещательной комнате 5 часов, после этого заседание перенести. 19 января Соколов избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

17 января Порошенко вернулся в Украину. Самолет с политиком приземлился в аэропорту «Киев», там у него забрали паспорт на паспортном контроле. Документ довольно быстро вернули.

19 января между сторонниками бывшего президента и правоохранителями произошли столкновения. Участники акции намеревались установить печку и сделать чай, но полицейские были против этого. Также правоохранители забрали бочки, которые принесли активисты. В ход стычки применили слезоточивый газ. Полиция и Национальная гвардия оттеснили участников акции, разобрали палатки.