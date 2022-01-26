Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Румыния готова увеличить присутствие военного контингента НАТО на своей территории. При этом он подчеркнул, что у Румынии и Украины 600 км общей границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на G4. "Мы готовы принять усиленное присутствие союзников на нашей территории", – сказал президент, который подчеркнул необходимость солидарности в рамках НАТО и ЕС. Он также добавил, что наращивание сил России в Черноморском регионе оказывает влияние на безопасность. "Массовое наращивание Россией военного присутствия в Черноморском регионе влияет на международную безопасность. Эти действия России повышают вероятность применения силы против Украины", – заявил Йоханнис. Глава государства призвал румын не бояться возможной войны. "Румыния как член НАТО пользуется всеми гарантиями безопасности. Я уверяю румынских граждан, что мы вместе с нашими союзниками готовы обсуждать, решать и предпринимать лучшие меры для нашей безопасности, для безопасности всех", — заявил Йоханнис. Напомним, ранее в Италии заявили, что готовы усилить восточный фланг НАТО из-за наращивания российских войск на территории Украины. Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический союз готов развернуть флот разведывательных дронов на восточном фланге.