Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Россия хочет восстановить советскую империю. Такой вывод он сделал из-за нападения на Грузию в 2008 году и агрессии в отношении Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi. По словам главы Латвии, РФ ужесточила угрозу военного вторжения в Украину в последние недели. Она не уважает суверенитет другой страны и международные права. "Вторжение России в Грузию в 2008 году и ее продолжающаяся с 2014 года агрессия против Украины демонстрирует намерение восстановить упавшую в 1990-1991 годах советскую империю благодаря попыткам подавленной нации восстановить свободу. Российское политическое мышление застряло в стране. измерялась размером захваченных территорий, а Европа была разделена на сферы интересов крупных государств", — заявил Левитс, выступая с докладом об угрозах российской агрессии в отношении Украины и требованиях к НАТО. Он заявил, что ответ на агрессию Москвы должен быть решительным и включать поставки оружия и военной техники в Украину. Также должны применяться и экономические санкции против России. Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, влияет ли угроза вторжения России на экономическую ситуацию в стране. По его словам, у Украины достаточно ресурсов для поддержания макрофинансовой стабильности.