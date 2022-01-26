26 января в Украине будет пасмурно, в большинстве областей прогнозируется снег, при этом сильных морозов не ожидается.
Своим прогнозом на сегодня поделились синоптики Украинского гидрометеорологического центра.
Осадки в виде снега прогнозируются везде, кроме Полтавской, Луганской, Запорожской областей и Крыма.
Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 3 мороза — 1 градуса тепла. На востоке холоднее, там до 5-7 мороза.
В феврале средняя месячная температура ожидается на уровне 0-5 мороза, на юге до 1 градуса тепла — это близко к климатической норме.
Январь продолжает удивлять температурными рекордами. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 5 января в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +6,5°С, что на 0,7°С выше рекордного значения температуры в этот день 1961 года.
В городе Свалява Закарпатской области 3 января расцвели первые цветы – подснежники.