26 января в Украине будет пасмурно, в большинстве областей прогнозируется снег, при этом сильных морозов не ожидается.

Своим прогнозом на сегодня поделились синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

Осадки в виде снега прогнозируются везде, кроме Полтавской, Луганской, Запорожской областей и Крыма.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 3 мороза — 1 градуса тепла. На востоке холоднее, там до 5-7 мороза.

В феврале средняя месячная температура ожидается на уровне 0-5 мороза, на юге до 1 градуса тепла — это близко к климатической норме.

Январь продолжает удивлять температурными рекордами. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 5 января в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +6,5°С, что на 0,7°С выше рекордного значения температуры в этот день 1961 года.

В городе Свалява Закарпатской области 3 января расцвели первые цветы – подснежники.