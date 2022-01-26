Американские ученые зафиксировали новый симптом штамма «Омикрон» — у больных может наблюдаться боль в ушах.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

«Чаще «Омикрон» поражает верхние дыхательные пути (рот, нос). Именно это приводит к боли в ушах, отметил доктор по инфекционным заболеваниям Калифорнийского университета. Эксперты советуют не игнорировать боль в ушах, ведь это может быть важным признаком заболевания. В случае появления симптомов обратитесь к семейному врачу», — говорится в сообщении.

С 27 января Ровненская область переходит в «красную» зону эпидемической опасности из-за распространения COVID-19.

Мировые тенденции свидетельствуют о стремительном распространении нового штамма COVID-19 — «Омикрон». В связи с этим Министерство здравоохранения Украины выделило симптомы, которые наиболее часто встречаются у больных этим штаммом.