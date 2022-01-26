В Эстонию для участия в учениях Astute Protector прибыли шесть американских истребителей F-15E Strike Eagle. Они будут оставаться в стране до конца следующей недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонский портал ERR. "Шесть истребителей F-15E Strike Eagle ВВС США прибыли в среду на авиабазу Эмари в рамках учений Astute Protector", — пишет издание. Истребители будут оставаться в Эстонии до конца следующей недели. Главной целью присутствия истребителей в Эстонии называют поддержку миссии безопасности в странах Балтии вместе с бельгийскими F-16. Кроме того, 27 января в аэропорт Шяуляя прибудут датские F-16 и присоединятся к тем же задачам вместе с уже присутствовавшими там польскими истребителями. Самолеты будут вовлечены в разные типы маневров типа "воздух-воздух" и "воздух-земля". Напомним, Эстония готовится отправить в Украину военную помощь. Речь идет о противотанковых ракетных комплексах Javelin. Ранее американское издание Tha Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица как Германии, так и Эстонии сообщило, что Берлин отказывается предоставить Эстонии разрешение на передачу вооружения Украине.