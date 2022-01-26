В Харькове сотрудница полиции устроила тройную аварию, в результате которой пострадали. Водители трех автомобилей получили ушибы. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Харьковской области. Сообщается, что инцидент произошел на улице Клочковской. По данным полиции, 35-летняя водитель BMW на скользкой дороге не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Transporter и ВАЗ-21104. Участники аварии получили легкие телесные повреждения. "За рулем BMW находилась полицейская, она была трезвая, находилась вне службы и управляла частным автомобилем. Для выяснения всех обстоятельств происшествия Харьковским райуправлением полиции №3 назначено служебное расследование", — говорится в сообщении.

Фото: ДТП в Харькове(hk.npu.gov.ua) Напомним, сегодня в Днепре произошла авария с участием фуры Volvo и маршрутки "Богдан", в результате которой пострадал пассажир маршрутного такси. А на днях на трассе под Киевом автомобиль влетел под фуру, погибли люди.