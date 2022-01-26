В Харькове у мужчины из-за накопившейся задолженности за коммуналку отобрали автомобиль. Транспорт был изъят работниками Государственной исполнительной службы московского района города совместно с сотрудниками Нацполиции. Об этом 26 января сообщил начальник управления обеспечения принудительного исполнения решений в Харьковской области Сергей Умный в своем Facebook. Сумма долгов харьковчанина за отопление (за коммунальные услуги "Харьковские тепловые сети") составила 130 тысяч гривен. В связи с этим, а также ввиду усиления контроля и ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, легковушка Nissan Leaf арестовали. После этого машину злостного неплательщика за коммуналку доставили на площадку ГП "СЕТАМ" для дальнейшей реализации.

В Харькове у должника за коммуналку забрали авто (фото: facebook.com / Сергей Умный) "Так в связи с усилением контроля и ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения работниками государственной исполнительной службы Харьковской области в этом векторе оперативно принимаются соответствующие меры", — говорится в публикации. Отметим, что это не первый случай за последнее время изъятия транспорта у неплательщиков коммуналки, накопивших значительные суммы задолженности. Так, ранее в ноябре у жителя Николаева, не заплатившего за отопление 14 тысяч гривен долга, отобрали автомобиль (Renault, 1999). Также мы писали о том, что с осени в Украине на автодорогах начали в принудительном характере взимать оплату с должников, по которым есть решение суда, а в противном случае забирают машину.