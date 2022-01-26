В Харьковской области местную жительницу подозревают в организации контрабанды комплектующих к стрелковому огнестрельному оружию в Российскую Федерацию. Ей грозит 7 лет лишения свободы. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, женщина использовала международный сервис одного из почтовых операторов Харькова. В документах она преднамеренно указывала недостоверные данные по содержимому почты.

"Также с целью сокрытия от таможенного контроля в анкетных данных отправителя указала информацию о постороннем лице", — добавляет прессслужба.

При осмотре отправления было обнаружено 15 ударно-спусковых механизмов к стрелковому огнестрельному оружию, а также и другие комплектующие. Напомним, РБК-Украина писало о том, что первый вицеспикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что Россия должна заняться поставками отдельных видов вооружения для "Л/ДНР". В то же время Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что это будет зависеть от выполнения Украиной Минских соглашений.