В Казахстане покончил с собой управляющий директор ТОО «Оператор РОП» Руслан Шамшиев.

Об этом пишет Informburo.kz.

«По факту обнаружения трупа мужчины отдел полиции района Есиль возбудил уголовное дело по статье 105 УК РК – «Доведение до самоубийства». В настоящее время для обеспечения полноты и объективности расследования проводятся необходимые следственные действия», – сообщили изданию в полиции.

Руслан Шамшиев стал управляющим директором по правовым вопросам ТОО «Оператор РОП» в 2021 году. До этого он занимал различные должности в госкорпорации «Правительство для граждан».

По данным телеграм-канала «Kozachkov offside», Шамшиев совершил самоубийство в своем кабинете, расположенном в бизнес-центре Astana Apartments.

«Дождь» пишет, что «Оператор РОП» занимается организацией сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов. Первым учредителем компании была дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Алия.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что утилизационным сбором должна заниматься государственная организация, «как это положено в зарубежных странах». 19 января правительство запретило «Оператору РОП» заниматься своей деятельностью.

В Казахстане покончил с собой начальник Департамента полиции Жамбылской области, который накануне приказал не открывать огонь по участникам беспорядков.

В Казахстане начался сбор под требованием раскрыть имена погибших в ходе протестов. От власти также потребовали оказать помощь семьям жертв и пострадавших.