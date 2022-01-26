В Киеве ищут хозяев маленького добермана, сбитого машиной. Отмечается, что животное находится в критическом состоянии. Об этом говорится в группе "Зверополис" в Facebook. Так, собака находится в центре Героев Сталинграда, 26А. Животное попало в центр на Героев Сталинграда в понедельник, 24 января, примерно в 21:00. Собаке около 5-7 месяцев, есть чип, но к сожалению животное не зарегистрировано. "Малыш потерялся и, ища владельцев, выбежал на проезжую часть. Он бежал по дороге рядом с "Сильпо" (проспект Героев Сталинграда, 49). Там его ждало следующее несчастье — его сбила машина (возможно, даже не одна)", — говорится. в сообщении. Поэтому волонтеры разыскивают владельцев животного, ведь он находится в критическом состоянии.

В Киеве ищут хозяев маленького добермана (facebook.com/zveropolis.kiev) Ранее мы сообщали, что в Киеве ищут новый дом для кобеля Дарта, который 5 дней охранял мертвого хозяина. Также мы сообщали, что в Днепре ветеринары спасли пса, который выпил бутылку коньяка и страдал от ужасного похмелья.