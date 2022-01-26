26 января в Киеве участники движения «SaveФОП» снова выходят на митинг, из-за чего перекрывают ряд дорог. Сейчас люди собираются под Верховной Радой Украины.
Об этом сообщает «Сегодня».
Так, сообщается, что движение уже затруднено на улицах Михаила Грушевского, Институтская, Садовая и Шелковичная.
«С утра митингующие перекрыли правительственный квартал. Возле Верховной Рады должна начаться акция движения «SaveФОП» «Упрощенную систему налогообложения – сохранить!» Требование акции: принять законопроект № 5866-1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности», — говорится в материале.
Напомним, 25 января протесты ФЛП переросли в попытку штурма Верховной Рады.
https://www.youtube.com/watch?v=Ao88zvnKXTs&t=7s
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