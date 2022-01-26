В Херсонской области активизировались военные учения, направленные на усиление обороноспособности региона. Жителей региона просят не фотографировать военную технику при передислокации. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Херсонскую областную государственную администрацию. Сообщается, что на территории области регулярно принимаются меры, направленные на повышение обороноспособности региона. Подразделения ВСУ и других формирований постоянно проводят тренировки на полигонах и других местах с использованием имеющихся видов вооружения, автомобильной, специальной техники и авиации. "Поскольку идет вооруженная агрессия России против Украины и продолжает действовать особый период, военное командование призывает население области соблюдать меры безопасности в местах проведения военных учений и сохранять спокойствие. Также военные напоминают об ответственности за ведение фото- и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов ВСУ и распространение информации в социальных сетях, а также попытки проникновения на их территорию", — говорится в сообщении. Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников анонсировал военные учения Сил территориальной обороны с участием органов власти местного самоуправления.