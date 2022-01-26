Американский телеканал CNN в прямом эфире обозначил Харьков российским городом.

Об этом сообщает ТАСС.

В сюжете говорится о военных учениях РФ.

Видео транслировали перед интервью с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, и на протяжении 20 секунд в правом верхнем углу высвечивалась надпись «Харьков, Россия».

https://www.youtube.com/watch?v=zR1FE5fCBZ0

Накануне CNN сообщал, что у США есть такие же доказательства, как и у Великобритании, о планах России по установлению дружественного правительства в Украине. Данные основаны на разведывательной информации.

Телеканал также сообщал, что Россия может использовать ракеты средней дальности для «уничтожения жизненно важных объектов», поскольку перебросила дополнительные тактические группы оперативно-тактических комплексов «Искандер».