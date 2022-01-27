На железнодорожном вокзале в Гомеле (Беларусь) фиксируют военную технику без опознавательных знаков.

Об этом пишет Telegram-канал Мировые новости.

Отметим, город находится в 40 километрах от украинской границы.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Запад готов к реагированию на разные сценарии, вплоть до полного захвата Украины.

Секретарь генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что Россия должна поставить отдельные виды вооружений «ДНР» и «ЛНР».

Литва на фоне концентрации российских войск у границ с Украиной передаст нашей армии американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Союзники по НАТО переводят свои силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители на свои позиции в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины.

В случае вторжения России правительство Чехии может отправить своих военных в Украину, они будут помогать Вооруженным силам Украины.