Google посвятил Doodle известному украинскому художнику Архипу Куинджи по случаю 180-летия его дня рождения сегодня, 27 января.

Напомним, Архип Куинджи родился в семье бедного сапожника-грека в селе Карасовка под Мариуполем. В детстве учился плохо, но много рисовал. Из-за бедности работал с детских лет. Один из его нанимателей, заметив картинки парня, посоветовал ему поехать в Крым к знаменитому живописцу Ивану Айвазовскому.

Когда он поехал в Феодосию, ему было всего 13 лет. Куинджи пытался поступить в ученики к художнику, но ему разрешили только толочь краски и красить забор. Прожив в Феодосии два месяца, Архип вернулся в Мариуполь, где стал работать ретушером у местного фотографа. С 3 попытки стал свободным слушателем Императорской Академии искусств. В 1870 познакомился с художниками-передвижниками, оказавшими большое влияние на его творчество.

В 1878 году на Всемирной выставке в Париже его работы вызывают восхищение у критика и защитника импрессионизма Эмиля Дюранти. В это время художник начинает работу над картиной Вечер в Украине, над которой трудился 23 года. Отметим, тема Украины широко представлена в творчестве Куинджи, в списке его работ немало пейзажей Крымского полуострова. Художника вдохновляла красота полуострова, в частности Черное море, Крымские горы, закаты и рассветы.

Летом 1910 года в Крыму Куинджи заболел воспалением легких. Жена перевезла художника в Санкт-Петербург, но болезнь прогрессировала – и в июле Куинджи умер и был похоронен на Смоленском кладбище.

Большинство работ Куинджи хранится в государственных музеях России. Некоторые – в галереях Украины, Беларуси, Азербайджана, Армении. Тема Украины широко представлена в творчестве Куинджи, а в списке его работ немало пейзажей полуострова.«Вечер на Украине» «Лунная ночь на Днепре» «Украинская ночь» «Березовая роща»