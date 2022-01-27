Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку из-за расстрела военных в Днепре. Он также устранил командование полка, в котором произошел трагический инцидент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на брифинге в Днепре. "С учетом того, что за какие-либо действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайству перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардией", — заявил Балан. Он также уточнил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили нацгвардейцы, задействованные в охране "Южмаша", чтобы они не могли влиять на расследование. Отметим, сегодня ночью на территории завода "Южмаш" в Днепре нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев, которые были в карауле. В результате погибли пять человек, еще пятеро получили ранения. После нападения вооруженный солдат скрылся. В городе объявили план "Перехват", Рябчука задержали в селе Подгородное после того, как он попросил прохожую вызвать полицию и сам сдался правоохранителям. Рябчук выдвинули подозрение по факту умышленного убийства, дезертирства и похищения оружия и боеприпасов.