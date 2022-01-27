Магнитные бури, по прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ожидаются в начале февраля.

Физики прогнозируют магнитную бурю уровня G1 (слабая) 4 и 11 февраля. 10 и 12 февраля магнитосфера будет возбужденной. Как помочь организму в дни магнитных бурь

В первую очередь, стоит снизить физическую и эмоциональную нагрузку. Не стоит изнурять себя упражнениями в зале, отправляться в дальние поездки или заниматься умственным или физическим трудом на пределе своих возможностей.

Следует придерживаться распорядка дня, полноценно высыпаться и делать по утрам зарядку.

Взбодриться утром поможет контрастный душ, а вечером поможет расслабиться — ванна с аромамаслами и травами.

Из рациона следует исключить острую, соленую, вредную пищу и алкоголь. Кофе и чай нужно употреблять в умеренных количествах и отдавать предпочтение напиткам с травами, морсам и компотам.

Желательно погулять на свежем воздухе, но избегать попадания прямых солнечных лучей. Если есть возможность провести этот день за городом — то стоит ею использовать.

Не стоит ввязываться в ссоры и конфликты.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, избегать перенапряжения и держать под рукой необходимые лекарства.