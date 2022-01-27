Научные исследования о раке проводятся регулярно, и доказательная медицина постоянно двигается вперед. Статьи о факторах, повышающих риск развития рака, появляются практически ежедневно. И часто они содержат популярные мифы. Каким мифам о рисках развития рака верить не стоит, рассказали в материале Ukrhealth. Сахар Этот продукт обвиняют во многих проблемах со здоровьем – от кариеса до диабета. Но по данным ВОЗ, 25-50 г сахара ежедневно составляет абсолютно безопасную дозу. Единственная связь сахара с раком – это ожирение. При употреблении большого количества сладостей человек набирает быстро лишний вес и риск развития множества опасных заболеваний, не только онкологии. Сахарозаменители Некоторые ученые утверждают, что аспартам (заменитель сахара) может вызвать рак. Но на самом деле нет никаких доказательств, что сахарозаменитель может спровоцировать развитие опухоли. Как заявляют в американском Национальном институте рака после изучения данных полумиллиона людей, нет никакой связи. А вот в Европейском агентстве безопасности пищевых продуктов считают, что если не превышать суточную дозировку аспартама (40 мг на килограмм массы тела), то он безопасен даже для детей и беременных. Излучение от гаджетов В 90-х годах у нас не было смартфонов и планшетов, а сейчас они почти у каждого человека. Но статистика заболеваемости от этого не сильно изменилась. В ВОЗ провели масштабное исследование сразу в 13 странах мира и выяснили, что мобильный телефон не повышает риск получить опухоль мозга. Чтобы это произошло, излучение гаджета должно быть в тысячи раз мощнее, чем могут выдать современные аппараты. Привычка сидеть по ночам в телефоне действительно здоровья не прибавит. Ученые считают, что постоянное мерцание экрана и голубой свет могут сильно влиять на нервную систему. ГМО-продукты Мы каждый день съедаем десятки чужих ДНК в продуктах. Если бы ген кукурузы или рыбы мог бы проникнуть в наш геном и вызвать в нем мутацию, мы уже давно обросли чешуей и пожелтели бы без ГМО. Миллиарды людей во всем мире каждый день едят трансгенные продукты. И чаще рак от этого диагностировать не стали. Наследственность Вы удивитесь, но только 10% видов рака действительно зависят от наследственности. Не все из них передаются следующим поколениям. А основными факторами риска медики до сих пор считают возраст, пол, употребление алкоголя, питание и солнечное излучение. И если вы не хотите заболеть, вам нужно вести здоровый образ жизни, регулярно проходить обследование у врачей, пользоваться солнцезащитным кремом и не злоупотреблять сигаретами и алкоголем. Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали овощ, увеличивающий риск рака желудка. А также рассказывали о том, какие продукты могут вызвать ужасную аллергию.