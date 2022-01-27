В Украине начали свою работу патрульные «Фантомы» — они незаметно фиксируют нарушение скоростного режима и передают информацию о нарушителях в центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении.

Об этом в Facebook сообщает советник министра МВД Антон Геращенко.

По его словам, за первый день работы 4 автомобилей «Фантом» было выписано 990 административных постановлений о превышении скорости.

В отличие от стационарных камер автофиксации превышения скорости, установленных в месяцах повышенной концентрации ДТП, задача «Фантомов» — внезапно фиксировать превышение скорости водителями.

«Задача «Фантомов» это не собирать деньги в казну, а делать дороги Украины более безопасными. Несмотря на то, что в прошлом году команде МВД вместе с командой Мининфраструктуры и в целом благодаря работе парламента, поддержке президента и Кабмина удалось достичь впечатляющих результатов по снижению смертности на дорогах (снижение смертности в 21 году по сравнению с 2020 годом составило 8,7%. Удалось сохранить 303 человеческих жизни), мы не должны останавливаться на достигнутом», — добавил Геращенко.

По его словам, в 2022 году планируется закупить еще 30 автомобилей «Фантом», а в 2023 – еще 50. этого, по его мнению, будет достаточно для создания условий для внезапного контроля скорости в потоке, вместе с использованием полуавтоматических камер Truecam.

Он также добавил, что в дополнение к стационарным камерам контроля скорости и «Фантомам» сейчас разрабатывается законопроект об измерении средней скорости транспортного средства на определенных отрезках автомагистралей. Таким образом водитель будет знать, что нельзя превышать скоростной режим на этом отрезке, подвергая опасности себя и других участников движения.

Отдельно он прокомментировал волнения водителей о том, что владельцев буквенных номеров «Фантом» не распознает:

«Буквенные номера типа имен САША, МАША отлично фиксируется и получает штрафы. Пока не решен вопрос по автомобилям дипломатов, номерам военных авто, и ряду других спецавтомобилей. Самая большая проблема — это авто двойники и авто зарегистрированные до 2011 года. Бывают неточности в регистрационных данных. Но мы работаем в этом направлении».

19 января утром в Одессе произошло смертельное ДТП с рейсовым пассажирским автобусом марки MAN. Водитель потерял сознание за рулем, потерял управления, машина протаранила несколько автомобилей, снесла дерево и врезалась в здание автосалона.

Одиннадцать человек, в том числе один ребенок пострадали в результате аварии, которая произошла в районе села Городище (Черниговская область) на 113 км автодороги «Копти-Глухов-Бачевск». Там столкнулись автомобиль «Toyota RAV4» и микроавтобус «Renault Master».

7 декабря произошла авария с участием маршрутного автобуса и грузовика в Черниговской области. Маршрутка ехала из Борзны в Чернигов через Сосницу. Погибли 13 человек, выжить удалось семерым.

В результате ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля, которое произошло в среду в Тернопольской области, погибли два человека, а 7 пострадали.

В ноябре в Украине произошло 16 250 ДТП, в которых погибли 311 человек, а еще 2263 получили травмы. Чаще всего в ноябре причиной ДТП становилось нарушение правил маневрирования.

