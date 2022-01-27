Цель Путина – восстановить Российскую империю, однако Украина сама будет выбирать свое будущее. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко в интервью BBC. "Все видят настоящую цель Путина, который хочет восстановить Российскую империю, восстановить Советский Союз 2.0. Сейчас вы должны понимать, что Украина является последним пазлом на карте Путина. И эта ситуация чрезвычайно опасна, — считает Порошенко. — Украине нужно только оборонное оружие, мы не демонстрируем ни малейшей причины для провокации. В течение всех этих лет, особенно в 2014-2015, со стороны России на нас направляли артиллерию и ракетный огонь. Они убивали наших солдат, они убивали украинцев". Порошенко напомнил, что украинцы не впервые столкнулись с российским вторжением и агрессией, это длится почти восемь лет. "Именно в 20-х числах февраля, менее чем через месяц, будет восьмая годовщина российской агрессии. И это началось в Крыму, когда Путин не признал присутствие России на этой территории, распространяя разнообразные фейки, а затем это произошло на востоке нашей страны, "Напомнил Петр Порошенко. — Это большое достижение украинцев и всей моей команды, что мы спасли Украину в 2014-2015 годах. Потому что планом Путина было развалить Украину. Он официально признал, что планировал создать Новороссию или Малороссию, забрав 9 из 25 областей" Украины, сделав из них отдельные государства. И мы остановили путинскую агрессию. И я горжусь тем, что я как Верховный главнокомандующий уволил две трети территорий оккупированного Донбасса и вернул их под контроль Украины". Политик подчеркнул, что суверенное право украинского народа – выбирать свое собственное будущее. "И в 2014 году он выбрал и продолжает выбирать европейское будущее: более 65% украинцев сейчас поддерживают членство Украины в НАТО, а 75% украинцев поддерживают членство в ЕС. Сейчас мы боремся не только за суверенитет и территориальную целостность, мы боремся за нашу свободу". , демократию и демократические ценности. И согласно 51 статье устава ООН, мы имеем суверенное право на самооборону", — подчеркнул пятый президент. Как сообщалось, пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал власти немедленно увеличить финансирование украинской армии.