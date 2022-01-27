Расстрел караула на "Южмаше" в Днепре произошел около 4 утра 27 января. В результате стрельбы погибли пять человек — четверо нацгвардейцев и гражданская. Все подробности трагедии в Днепре – в материале РБК-Украина. Появились новые подробности На брифинге в Днепре командир Нацгвардии Николай Балан заявил, что подал в отставку из-за расстрела военных на "Южмаше". Также по информации ДБР, на данный момент стрелка уведомлена о подозрении, прокуроры будут просить суд о мере пресечения в виде ареста без залога. В то же время пока нет информации о том, когда будет суд. Среди причин в ДБР называют неуставные отношения и возможную травлю другими военными. В ДБР анонсировали брифинг по поводу событий в Днепре В ДБР сегодня в 16:00 состоится брифинг по поводу расстрела военнослужащих в Днепре. В сети опубликовали видео с показами Рябчука На видео, опубликованном в сети, нацгвардеец, устроивший стрельбу в Днепре, рассказывает о хронологии событий. Появилось видео задержание стрелка Стало известно о состоянии пострадавших Как сообщил экс-замглавы МВД Антон Геращенко, 22-летняя девушка военнослужащий Нацгвардии получила ранение в колено, в плечо и самое тяжелое – в живот. Девушка потеряла более трех литров крови , за ее жизнь борются хирурги больницы Мечникова. Еще один нацгвардеец в тяжелом состоянии с ранением в брюшную полость. Жизнь других двух раненых доставленных в больницу Мечникова по оценкам врачей вне опасности. В тяжелом состоянии также нацгвардеец, доставленный в 16 городскую больницу. У него ранение в грудь, в бедро и плечо. Рябчук сдался сам Как сообщили в ДБР, Артем Рябчук, расстрелявший стражу на "Южмаше", сдался правоохранителям сам. Он попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении. ДБР расследует служебную халатность руководства Нацгвардии ДБР зарегистрировало уголовное производство по служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии в Днепре. Предварительная квалификация: небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины), предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. В частности, директор ДБР Алексей Сухачев заявил, что должностные лица Главного управления Нацгвардии "в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти". Зеленский отреагировал на стрельбу в Днепре Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от стражей порядка полного информирования общества обо всех обстоятельствах трагедии. Правоохранители должны проанализировать мотивы стрелки. Кроме того, Зеленский требует кадровых выводов в ближайшее время . Названы имена погибших В Нацгвардии назвали имена погибших в результате стрельбы в Днепре: старший лейтенант Александр Буганов (НГУ); младший сержант Александр Драган (НГУ); старший солдат Артем Левковский (НГУ); солдат Леонид Черник (НГУ); Вера Лебединец (контролер КПП, ведомственная военизированная охрана). Монастырский анонсировал увольнение из-за стрельбы в Днепре Как сообщил глава МВД, после изучения условий и обстоятельств, повлекших за собой трагедию в Днепре, будут сделаны выводы, в том числе кадровые . "Нам нужно провести тщательный анализ того, как в стране построена срочная военная служба, каковы ее преимущества и недостатки и что нужно кардинально менять", – добавил он. Стрелка задержали Как сообщил глава МВД Денис Монастырский, Артем Рябчук уже задержан и будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом. Кроме того, он добавил, что будет создана комиссия, которая установит обстоятельства, которые могли бы привести к таким действиям Рябчука. "Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию", – добавил Монастырский.

Фото: задержание стрелка (facebook.com/moden.ua) Как уточнили в облуправлении полиции, вооруженный Рябчук был задержан сегодня в 9:30 по ул.Крайной в Подгородном. "В полицию поступило более десяти вызовов от людей, которые сообщили о подозрительных лицах. При отработке одного из таких вызовов полицейские задержали военнослужащего, который расстрелял пять человек и еще пять ранил", — сообщили в полиции. По факту стрельбы открыто дело Как сообщили в Госбюро расследований, по факту расстрела нацгвардейцев в Днепре возбуждено уголовное производство по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины ( умышленное убийство ). Кроме того ДБР изучает порядок организации службы и охраны стратегического объекта ответственными должностными лицами. Что известно о стрелке В обязанности Артема Рябчука входила охрана территории завода. Экс-замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Рябчук был призывником срочной службы из Измаила, вырос без отца. "В первую очередь будет изучаться вопрос, не подвергался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе. А также то, как он проходил медицинскую комиссию по выводам которой ему было предоставлено право доступа к боевому оружию", — добавил Геращенко. Нацгвардиец расстрелял сослуживцев в Днепре Сегодня в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" нацгвардиец при выдаче оружия по неустановленным причинам, расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся. Как сообщается, стрелок — солдат срочной службы Артем Рябчук 2001 года рождения, родом из Измаила (Одесская область). В результате стрельбы погибли 5 человек: четверо военнослужащих и один гражданский — сотрудница завода "Южмаш". Еще пять человек пострадали. Для поиска стрелка в Днепре была объявлена полицейская операция "Сирена", личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии были подняты по тревоге.