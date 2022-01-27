Солдат Национальной гвардии Артем Рябчук, который расстрелял сослуживцев на «Южмаше» в Днепре, сам связался с правоохранителями и сдался.

Об этом сообщает Telegram-канал «ГБР».

Рябчук попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту служебной халатности руководства Национальной гвардии после стрельбы в Днепре. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Как сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, должностные лица Главного управления Национальной гвардии Украины в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти.

Национальная гвардия Украины назвала имена погибших при расстреле военных в Днепре.

В результате чрезвычайного происшествия погибли:

старший лейтенант Александр Буганов (НГУ);

младший сержант Александр Драган (НГУ);

старший солдат Артем Левковский (НГУ);

солдат Леонид Черник (НГУ);

контролер КПП Вера Лебединец (ведомственная военизированная охрана).

Врачи больницы Мечникова борются за жизнь 22-летней девушки и ее сослуживца, которых опасно ранил 21-летний солдат срочной службы Артем Рябчук в Днепре.

Напомним, 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артем Рябчук, 2001 года рождения (21 год) расстрелял караул военнослужащих НГУ, а затем скрылся с оружием. На момент трагедии в помещении было около 22-х солдат. Двое смогли выбежать на улицу, вызвать полицию и «скорую».

В сети появилось видео, как Рябчук расстреливал людей.