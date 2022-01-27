В Минобороны Белоруссии заявили, что Россия вместе со своим вооружением покинет территорию страны после учений. Совместные учения стран будут продолжаться до 20 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Беларусь в Telegram. "По окончании проверки военные части и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации покинут территорию Республики Беларусь", – говорится в сообщении. Так, к учениям привлечен ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ. Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Россия может использовать опрокидывание военных в Беларусь для вторжения в Украину. Между тем, у Лукашенко назвали такое предположение "набором фантазий и страшилок". Напомним, Россия продолжает наращивать численность своих вооруженных сил вокруг Украины и накануне прошла перебазировка истребителей Су-35С с востока РФ в Беларусь. Экипажи заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне.