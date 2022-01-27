Врачи больницы Мечникова борются за жизнь 22-летней девушки и ее сослуживца, которых опасно ранил 21-летний солдат срочной службы Артем Рябчук в Днепре.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

«Девушка получила ранение в колено, в плечо и самое тяжелое в живот. Сейчас хирурги больницы Мечникова борются за ее жизнь. Она потеряла более трех литров крови. Еще один ее сослуживец получивший ранение в брюшную полость также находится в тяжелом состоянии. Жизнь других двоих раненых доставленных в больницу Мечникова по оценкам врачей вне опасности. В тяжелом состоянии находится также военнослужащий НГУ, доставленный в 16 городскую больницу. У него ранения в грудь в бедро и в плечо», — пишет он в Facebook.

Напомним, на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артем Рябчук, 2001 года рождения (21 год) расстрелял караул военнослужащих НГУ, а затем скрылся с оружием. На момент трагедии в помещении было около 22-х солдат. Двое смогли выбежать на улицу, вызвать полицию и «скорую».

В сети появилось видео, как Рябчук расстреливал людей.