В столице Грузии Тбилиси на здание бывшего консульства России в Грузии (после нападения РФ на Грузию в 2008 его закрыли, сейчас там российская секция) спроектировали украинский флаг.
Помимо флага, там красовалась эмблема НАТО, надпись «Слава Украине». Также звучал украинский гимн.
Кадры троллинга россиян разместили в сети. Фото с твиттера SergyGusФото с твиттера cryogenicbreez
А вот и видео. В Тбилиси на здании секции России в Грузии разместили надпись Слава Украине pic.twitter.com/QFpJt13221
— AB (@SergyGus) January 26, 2022