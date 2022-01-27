В столице Грузии Тбилиси на здание бывшего консульства России в Грузии (после нападения РФ на Грузию в 2008 его закрыли, сейчас там российская секция) спроектировали украинский флаг.

Помимо флага, там красовалась эмблема НАТО, надпись «Слава Украине». Также звучал украинский гимн.

Кадры троллинга россиян разместили в сети. Фото с твиттера SergyGus Фото с твиттера cryogenicbreez

А вот и видео. В Тбилиси на здании секции России в Грузии разместили надпись Слава Украине pic.twitter.com/QFpJt13221 — AB (@SergyGus) January 26, 2022