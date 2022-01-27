В четверг, 27 января, на территории "Южмаша" в Днепре нацгвардеец Артем Рябчук расстрелял караул военнослужащих. Стало известно, какая мера будет требоваться для него. Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на брифинг Государственного бюро расследований. "Только что сообщили о том, какая мера будет избираться. Это будет содержание под стражей без альтернативы залога возможного", — рассказала спикер ДБР Татьяна Сапьян. При этом она не смогла назвать точную дату, когда состоится судебное заседание, однако уточнила, что собиранием фактов и доказательной базы занимаются 18 человек. Напомним, расстрел караула на "Южмаше" в Днепре произошел около 4 утра 27 января. В результате стрельбы погибли пять человек — четверо нацгвардейцев и гражданская. На брифинге в Днепре командующий Нацгвардией Николай Балан заявил, что подал в отставку из-за расстрела военных на "Южмаше". Также по информации ДБР, на данный момент стрелка уведомлена о подозрении, прокуроры будут просить суд о мере пресечения в виде ареста без залога. В то же время пока нет информации о том, когда будет суд. Среди причин в ГБР называют неуставные отношения и возможную травлю другими военными.