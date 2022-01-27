Сегодня, 27 января, на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" города Днепр – нацгвардеец Артем Рябчук расстрелял караул военнослужащих. Преступнику уже сообщили о подозрении и назначили экспертизу. Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на брифинг Государственного бюро расследований. Рябчуку было сообщено о подозрении в соответствии со статьями: 115 (преднамеренное убийство); 408 (дезертирство) 410 (угон, присвоение, вымогание военным оружия и боеприпасов). В частности, сотрудники проведут следственные действия, чтобы установить, находился ли преступник в алкогольном или наркотическом опьянении. "В кратчайшие сроки назначат экспертизу по его психическому состоянию", — отметили во время брифинга. Напомним, РБК-Украина писала о том, что по словам главы МВД Дениса Монастырского, Рябчук будет нести самую суровую ответственность, предусмотренную законом. Также в сеть попало видео задержания нацгвардейца Рябчука, устроившего стрельбу в Днепре.