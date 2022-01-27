По данным правительства Израиля, начинается "пятая волна" эпидемии. В настоящее время в стране болеют 468 232 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.co.il. "Утром в четверг, 27 января, Министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Идет "пятая волна" эпидемии", — пишет издание. В общей сложности с начала пандемии в стране было обнаружено 2 623 896 зараженных. Со вчерашнего дня обнаружено 67 393 новых зараженных. Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки). "Сейчас заражены 468 232 человек (-69 523 в сутки). Пока неясно, пройден ли пик, но число зараженных за последний день заметно снизилось", — пишет СМИ. При этом уточняется, что 8529 больных COVID-19 умерли (+27 в сутки), 2146791 выздоровели после заражения коронавирусом, а 2364 заболели в больницах (+68 в сутки). Состояние 923 пациентов (+35 в сутки; 0,17% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 200 (+13) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО. Согласно отчету Министерства здравоохранения Израиля, 38% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 10% – старше 60 лет. При этом 84% тяжелобольных старше 60 лет. Напомним, 22 января министр обороны Израиля Бени Ганц заболел коронавирусом. При этом чиновник получил 4 дозы вакцины от COVID-19.