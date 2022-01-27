В сети появилось видео расстрела людей в Днепре. Напомним, утром 27 января солдат срочной службы расстрелял караул военнослужащих НГУ. Погибли 4 нацгвардийца и одна женщина.

На кадрах видно, что парень несколько раз ходил за магазином с патронами. Стрелял он из автомата Калашникова.

Мужчина уже задержан.

В сети есть информация, что трагедия могла произойти из-за постоянных издевок сослуживцев. На видео присутствуют сцены насилия – 18+



Напомним, на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артем Рябчук, 2001 года рождения (21 год) расстрелял караул военнослужащих НГУ, а затем скрылся с оружием. На момент трагедии в помещении было около 22-х солдат. Двое смогли выбежать на улицу, вызвать полицию и «скорую».