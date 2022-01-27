В Украине зафиксировано 32 393 новых случая COVID-19 — антирекорд. В частности, заболели 4847 детей и 797 медработников.
Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».
Вчера были госпитализированы 3016 человек, умерли — 154.
За все время пандемии в Украине:
заболело – 3 946 202 человека;
выздоровел – 3 601 952 человека;
умерли — 99 738.
С 27 января Ровненская область перешла в «красную» зону эпидемической опасности из-за распространения COVID-19.
Мировые тенденции свидетельствуют о стремительном распространении нового штамма COVID-19 — «Омикрон». В связи с этим Министерство здравоохранения Украины выделило симптомы, которые наиболее часто встречаются у больных этим штаммом.
Американские ученые зафиксировали новый симптом штамма «Омикрон» — у больных может наблюдаться боль в ушах.