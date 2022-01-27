Одним из важнейших показателей хорошего внешнего вида является здоровая сияющая кожа без угрей и чёрных точек. Однако не всем так повезло и многие девушки являются не самыми счастливыми обладательницами так называемой проблемной кожи лица, за которой нужно обязательно ухаживать. При этом совсем не обязательно тоннами скупать специальные средства и проводить часы в ванной. Если у вас нет времени, сил и желания соблюдать режим ухода за кожей, который занимает более трех минут или включает более трех шагов, попробуйте эту "ленивую" схему, пишет Cosmopolitan. Она состоит всего из трех основных шагов, а результат вас приятно удивит. Утренний уход за проблемной кожей:

Шаг 1: Умойте лицо

Вы уже знаете (надеюсь?), что нужно умываться не реже одного раза в день, особенно если у вас есть прыщи, но знаете ли вы, что на самом деле вам не нужно постоянно использовать средство для умывания против высыпаний? Шокирующее, я знаю. Но правда в том, что большинство моющих средств для угрей слишком жесткие и сушат, поэтому вместо того, чтобы лечить ваше лицо, они просто разрушают защитный барьер вашей кожи, делая вас более уязвимыми к акне после каждого мытья.

Вместо этого используйте мягкое моющее средство без сульфатов – оно растворит излишки кожного сала, грязи и бактерий, не стягивая кожу и не оставляя ее стянутой и раздраженной.

Шаг 2: Увлажнение

Послушайте: жирная и подверженная акне кожа на 100 процентов нуждается в влаге. Без нее ваши сальные железы перегружаются и в конечном итоге производят больше кожного сала, чтобы компенсировать это, что приводит к закупорке пор и чрезмерному блеску кожи.

Держите кожу сбалансированной и увлажненной с помощью легкого безмасляного увлажняющего крема (используйте лосьон, если у вас сухая/комбинированная кожа, и гель, если ваша кожа жирная), содержащий увлажняющие ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота, глицерин и/или

Иллюстративное фото (pexels.com)

Шаг 3: Наносите SPF

Вы знаете эти раздражительные следы и шрамы, остающиеся в течение нескольких недель, а иногда и месяцев после того, как у вас выскочил прыщ? Так вот, ультрафиолетовое воздействие солнца оказывает их еще хуже (и, напомню, может также привести как к преждевременному старению, так и раку кожи). Поэтому, пожалуйста, ради красоты, наносите на лицо солнцезащитный крем каждое утро.

Убедитесь, что используемая вами формула (1) содержит SPF 30 или более, являющийся дневным минимумом, рекомендованным дерматологами; (2) обеспечивает защиту широкого спектра как от лучей UVA (вызывающих повреждение), так и от лучей UVB (вызывающих рак); и (3) не комедогенная, что означает, что формула была протестирована на предмет того, чтобы не укупоривать поры. Ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала, как совершить поход в сауну или баню максимально полезным для кожи.