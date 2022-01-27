В Днепре задержали солдата, который стрелял по сослуживцам рано утром 27 января.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Ху***я Одесса».

Напомним, на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артем Рябчук, 2001 года рождения (21 год) расстрелял караул военнослужащих НГУ, а затем скрылся с оружием. На момент трагедии в помещении было около 22-х солдат. Двое смогли выбежать на улицу, вызвать полицию и «скорую».

В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения. Произошедшее квалифицировали как умышленное убийство. По данному факту начато уголовное производство по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).

Уже известно, что патрульные задержали солдата в Днепре. Автомат был при нем.