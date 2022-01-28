Crazy Cake, или "сумасшедший" пирог – это пирог американской кухни, рецепт которого появился во времена дефицита. В него не нужно добавлять ни молоко, ни яйца, но вкус получается очень насыщенно шоколадным. Интересно, что таким десертом можно побаловать себя даже во время поста. Рецептом поделилась фуд-блогер Alina FooDee. Ингредиенты для пирога на форму 21 см: Вода комнатной температуры – 240 г Мука – 210 г Растительное масло рафинированное – 75 г Какао – 35 г (обязательно берите какао, которое нравится вам по вкусу, от этого будет зависеть вкус пирога) Сахар – 180 г Ванильный сахар – 20 г Соль – 0,5 ч. л. без горки Разрыхлитель — 10 г Для глазури: Какао – 3 ст. л. Сахарная пудра – 3 ст. л. Крахмал – 1 ст. л. Вода ледяная – по необходимости к желаемой густоте Для украшения: Кокосовая стружка – 30-40 г

Скриншот: Так будет выглядеть наш будущий пирог Пошаговое приготовление пирога Просейте муку, какао и разрыхлитель. Добавьте соль, сахар и ванильный сахар. Добавьте воду и растительное масло, перемешайте все до однородности. Выпекайте в предварительно прогретой духовке до 170 градусов 40-45 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Для глазури просейте какао, сахарную пудру и крахмал. Постепенно прибавляйте ледяную воду до получения желаемой консистенции. Покройте сверху остывший пирог глазурью и украсьте кокосовой стружкой. Ранее блоггер рассказала также, как приготовить Наполеон без выпечки всего за 20 минут. Также мы писали, как испечь медовик со сметанным кремом по рецепту бабушки.