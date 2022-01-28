Главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе на «Южмаше».

В сюжете «Украина 24» говорится, что 22-летняя Жанна Шарова уже пришла в себя, ей перелили больше четырех литров крови. Еще двух пациентов переводят из реанимации в отделение, один остается в тяжелом, но стабильном состоянии.

Рыженко подчеркнул, что Шарова – самая тяжелая пострадавшая, так как «получила» от Рябчука три выстрела. Она находится на аппарате ИВЛ.

По словам медика, девушку готовят к очередной серьезной операции по стабилизации позвонка, через который прошла пуля.

Он также добавил, что благодаря переливанию крови и усилиям медиков девушке удалось поднять гемоглобин почти до 90, что является практически нормой.

Всего 5 пострадавшим перелили уже 12 литров крови.

«Когда их забирали скорые из Днепропетровского центра катастроф, они давно не видели такой ужасной картины», – признался врач.

«Уже перелили 12 литров, из них больше четырех – Жанне. Нам очень нужна кровь и мы знаем, что сегодня обязательно ее пополним. Более 100 человек записались», – добавил он.

Он добавил, что парни уже начали разговаривать, отвечать на вопросы, а «некоторые и улыбаются».