Одним из самых полезных кухонных девайсов является мультиварка. Она упрощает и уменьшает время приготовления пищи. Однако, как выяснилось, не все продукты можно в ней готовить. Какие продукты категорически нельзя готовить в мультиварке – читайте ниже . Попкорн Как известно, максимальная температура в большинстве мультиварок не превышает 175 °C, а для попкорна требуется как минимум 200 °C. Поэтому воздушную кукурузу лучше готовить в сковороде или микроволновке.

Попкорн нельзя готовить в мультиварке (pixabay) Молочные каши Молочную кашу можно варить в мультиварке только при специальном режиме. Молоко при закипании непременно начнет "убегать" и потому мультиварку придется долго отмывать. Отметим, что время приготовления значительно увеличивается примерно до часа.

Что нельзя готовить в мультиварке (pixabay) Блинчики Пожарить блины в мультиварке вам не удастся. Все потому, что они даже не смогут прихватиться в глубокой чаше мультиварки и перевернуть вы их точно не сможете. Поэтому лучшим решением будет пожарить блины на сковороде.

Блинчики нельзя жарить в мультиварке (pixabay) Картошка фри Такое блюдо обжаривают в кипящем масле при 227 °C. Подходящую температуру не в состоянии обеспечить даже мультиварка с максимальной мощностью 1000 Вт. Однако, поджарить обычно можно, но она не будет такой хрустящей, как картофель фри.

Что нельзя жарить в мультиварке (pixabay) Безе Такой французский десерт в мультиварке точно не получится. В частности, она должна выпекаться при низкой температуре в сухой атмосфере. А так, как в мультиварке влажно, то безе не получится хрустящим.

Что нельзя готовить в мультиварке (pixabay) Ранее мы сообщали, как правильно почистить мультиварку средствами, которые есть в каждом доме.