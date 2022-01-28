У украинского спутника «Січ-2-30», который 13 января был выведен на орбиту Земли ракетоносителем Falcon 9, возникли проблемы. Из-за неудачного размещения в пространстве на солнечную батарею аппарата попадало недостаточно солнечных лучей, что привело к негативному влиянию на его энергетический баланс.

Об этом в Facebook сообщает «КБ «Южное»

Как известно, после отделения космического аппарата с ним была установлена ​​связь и получена телеметрическая информация, подтвердившая работоспособность бортовой аппаратуры.

«Ряд внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска, не позволили установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время важнейших первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации. Ориентация осталась такой, когда на рабочие поверхности солнечной батареи попадает только отраженное от Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом. Сочетание этих факторов привело к негативному влиянию на энергетический баланс аппарата», — говорится в сообщении.

Однако заложенные на этапе разработки и создания космического аппарата инженерные решения и алгоритмы работы позволили «Січ-2-1» провести самостоятельную перезагрузку и восстановить свою работоспособность в энергосберегающем режиме.

По результатам следующих сеансов связи отказов бортовой аппаратуры не было.

Там также добавили, что моделирование динамики движения космического аппарата по орбите с учетом воздействия внешних факторов (взаимодействия космического аппарата с магнитным полем Земли, гравитационных и аэродинамических воздействий) свидетельствует о том, что в течение 1-2 месяцев пространственное положение станет благоприятным для накопления электроэнергии, что позволит привести ориентацию штатной.

Национальный центр управления и испытаний космических средств вблизи города Дунаевцы в Хмельницкой области успешно провел первый сеанс связи с украинским спутником «Січ-2-30», который накануне вывели на космическую орбиту. Спутник будет интегрирован в программу Европейского Союза по наблюдению за Землей Copernicus.