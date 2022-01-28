После очередного скандального заявления ведущей Снежаны Егоровой ее дочь Стася Ровинская расплакалась в эфире, заявив, что не должна нести ответственность за слова своей матери.

Напомним, Снежана Егорова публично поддерживает Россию и Владимира Путина. Не так давно она подчеркнула, что не считает Путина виновным в том, что происходит в Украине: «Я поддерживаю Владимира Путина! И пусть эта таблетка от безумия очистит ваш мозг от темной стороны Сознания! Смотрите как акт экзорцизма, если не хотите, чтобы в ад превратился ваш дом».

Ровинская после этого расплакалась в эфире программы 1+1 «Твій день». Она заявила, что уже больше года не общается с матерью, но при этом она остается близким человеком:

«Какой бы она ни была, все равно она остается моей мамой. Но вчера произошла история, которая, как мне кажется, показательная. Я думаю, что мамы меня тоже поймут – я сама мама трех детей».

По ее словам, она забирала из садика сына, когда к ней подошел папа другого ребенка и резко спросил «почему они еще не в России»:

«Я даже не поняла его сперва. А потом воспитательница сказала: «Может, вы не будете водить своего сына в садик, пока все не уляжется?».

«Я – не моя мама. Моя семья – это я, мой муж, мои дети. Я несу за них ответственность, я не хочу, чтобы они боялись. Они живут здесь. Мы поддерживаем Украину все года, пока тут идет война», – подчеркнула телеведущая.

https://www.youtube.com/watch?v=krLANe5HKsY&t=15s

Ранее Егорова заявляла, что в Украине «дрессируют» русскоязычных людей, а сам язык пытаются «забить камнями».

Егорова также поднимала в Facebook скандальный языковой вопрос. На своей странице она опубликовала шутку на тему закона об украинском языке, и поинтересовалась у поклонников, что они думают по этому поводу: «Мама, а зачем мне учить украинский язык? Потому что без него, сынок, ты не сможешь работать официантом».