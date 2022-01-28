В учебном центре Львовской области завершила подготовку первая группа военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) по применению противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW. Бойцы будут инструкторами по обучению украинских операторов ПТРК. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Завершающий этап подготовки первой группы украинских военных прошел 28 января в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Львовская область). "Они будут инструкторами по подготовке операторов противотанковых ракетных комплексов NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon)", – говорится в сообщении Генштаба. Отмечается, что завершающий этап обучения завершился курс реальными стрельбами из ПТРК NLAW. Огонь велся по мишеням с разных дистанций из окон домов, окопов, боевых машин. "Все цели были поражены", – уточнили в ВСУ. В ходе учебы британские инструкторы знакомили украинских военных с характеристиками ПТРК и особенностями их применения.

Фото: первая группа бойцов ВСУ прошла обучение по применению ПТРК NLAW (facebook.com/GeneralStaff.ua) Напомним, обучение украинских военных в учебном центре Львовской области по применению ПТРК nlaw началось 28 января. Отметим, ПТРК nlaw Украине поставило правительство Великобритании в качестве военной помощи.